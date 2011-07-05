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Mahmut Özgener şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in de “şüpheli” olarak ifadesine başvurulacağı ö

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Mahmut Özgener'in de “şüpheli” olarak ifadesine başvurulacağı öğrenildi. 

Bir süre önce görevini Mehmet Ali Aydınlar'a bırakan Mahmut Özgener'in de yürütülen soruşturma kapsamında teknik takibe takıldığı ve bugün tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Olgun Peker ile telefon görüşmelerinin kayıtlarının olduğu gerekçesiyle Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne çağrılacağı ifade edildi.

Özgener'in önümüzdeki günlerde “şüpheli” sıfatıyla soruşturma savcısı Mehmet Berk'e ifade vereceği kaydedildi.



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