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Spor

Mahmut Özgener kaza geçirdi

16 Mayıs 2009 19:01

İzmir-Aydın otobanı Selatin Tüneli'nde seyreden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener'in kullandığı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu tünelin duvarına çarptı. Özgener, kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Aydın otobanında seyreden TFF Başkanı Mahmut Özgener'in kullandığı 35 TAT 01 plakalı otomobilin, Selatin Tüneli'nde lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarptı.

Özgener'in kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazadan sonra TFF Başkanı Özgener, Selatin Tüneli içinde seyrederken lastiğin patlaması sonucu aracın kontrolden çıktığını belirti.

Özgener, “Lastik patlayınca otomobil duvara çarptı. Çok şükür kazadan yara almadan kurtuldum. Otomobil savruldu ama takla atmadı” dedi.

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