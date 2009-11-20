Mahmur'dan geleceklere özel kabul yeri

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratik açılım çerçevesinde Mahmur kampı üzerinde yoğunlayacaklarını belirterek, buradan gelmesi beklenen kişiler için de bir kabul yerinin yapılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Atalay, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Tunceli'nin Dersim olması ile ilgili konuya ilişkin olarak da, "Ben doğrusu il ismi değiştirilmesini hiç onaylamıyorum" dedi.



Atalay, Moskova'da dün başlayan "Birinci Global Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı”na katıldıktan sonra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Halil Akıncı'nın rezidansında Moskova'daki Türk medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.



Tunceli'nin adı Dersim olsun mu?



"Yer ismi değiştirilmesi ilçe ve vilayetlerde Meclis kararıyla, kanunla olur. Ben doğrusu il ismi değiştirilmesini hiç onaylamıyorum" diyen Atalay, bazı köy isimlerinin değiştirildiğini ve bazı ilçelerin de adının değiştirilmesine rağmen yeni isminin hiç kullanılmadığını belirtti.



Atalay, köy isimlerinin değiştirilebilmesi için öncelikle köyde referandum yapılması gerektiğini ve nüfusun çoğunluğunun değişikliği istemesi halinde bu konunun ilçeye geldiğini ifade etti.



Atalay, "Bu illa farklı dil lehçe olarak değil, Türkçe'den Türkçe'ye de değiştirenler oluyor. Bunlar ilçeye gelir, ardından ile gelir. İlde bir kurul vardır değerlendiren. Sonra vali İçişleri Bakanı'na yazar bütün o alt değerlendirmeleri. Köy isminin değiştirilmesi öyle olur" dedi.



Atalay, ilçe ve il isimlerinin değiştirilmesinin de ancak TBMM tarafından onaylanan yasa ile mümkün olabildiğini kaydederek, "Süreç o. Ben Türkiye'de isimlerin değiştirileceği üzerinde hiç durmuyorum. Öyle şeyin olacağını da zannetmiyorum" ifadesini kullandı.



'Avrupa boyutu ile ilgili bir planımız yok'



Demokratik açılım çerçevesinde yeni PKK grubunun gelmesini bekleyip beklemedikleri yolundaki bir soru üzerine Atalay, şunları söyledi:



"Bu demokratik açılım projesi devam eden bir süreç. Devam ediyor. Önemli boyutu tabii kısa vadeli. Orta vadeli bazı tedbirlerimizi cuma günü meclis görüşmesinde ifade ettim. Bizim Kuzey Irak'a dönük çalışmalarımız sürüyor. Avrupa boyutuyla ilgili bu manada bir planımız yok. Bir geliş beklemiyoruz. Ama Kuzey Irak ile ilgili, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye dönük müdahalelerle ilgili, oradaki gerek Mahmur kampı, gerek terör örgütünün çalışmaları konusundaki değerlendirmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda üçlü çalışmalar yapacağız. Üçlü mekanizmada Türkiye, Irak ve Amerika tarafı var, ama orada öncelikli konumuz Mahmur üzerinde açıkçası."



Mahmur üzerinde yoğunlaşacağız



Atalay, demokratik açılım çerçevesindeki dönüşler için takvim olup olmadığı yolundaki soru üzerine de "Mahmur üzerinde yoğunlaşacağız. Demokratik açılımla ilgili uygulamalarımıza devam ediyoruz. Kimi tasarıları meclise gönderdik. Çocuklarla ilgili biliyorsunuz ceza kanunu, terörle mücadele kanunundan çıkaracağız. Diğer yönetmeliklerimiz yayınlandı" dedi.



Bakan Atalay, şimdi özellikle Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu ve insan haklarıyla ilgili yeni oluşumun tasarıları üzerinde çalıştıklarını belirterek, içerideki çalışmalarının devam ettiğini ve tüm bunları en kısa zamanda TBMM'ye göndereceklerini söyledi.



İçişleri Bakanlığını ilgilendiren yol denetimleri gibi bazı bölgelerde yaşayan vatandaşların hayatını daha kolaylaştırıcı konularla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Atalay, "Ama dışarıya dönük ağırlıklı konumuz Mahmur konusu. Zannediyorum, aralık ayının belki 17'si, 18'i, 19'u gibi bir tarihte Üçlü mekanizmayı toplayacağız" dedi.



Atalay, Üçlü mekanizmanın bu defa Kuzey Irak'taki Erbil kentinde toplanmasının söz konusu olduğunu belirterek, "Çünkü bölgede biraz incelemeler de yapmak istiyorum ve 3'lü mekanizmadaki görüşmede ağırlıklı konu, Türkiye, Irak ve ABD arasında Mahmur'un planlaması olur" diye konuştu.



Mahmur'dakiler için kabul yeri



Bakan Atalay, bu planlamanın ardından Mahmur'dan Türkiye'ye "intikallerin" başlayabileceğini belirterek, "Mahmur biliyorsunuz daha çok ailelerin kaldığı bir yer. Bir yandan da bizim Habur kapısı civarında Mahmur'dan gelenler için belki bir kabul yeri yapılması söz konusu olacak" dedi.

Habur Kapısı üzerinde çok fazla yük olduğunu ve gelenler için yapılacak kabul yerinin prefabrik yapılardan oluşabileceğini söyleyen Atalay, "Kapı üzerinde fazla yük var ve bu yüzden kapıyı fazla yoğun tutmak istemiyoruz. Ne kadarı gelecek şimdiden şey yapamıyoruz ama gelenler için o çalışmalarımız da devam ediyor" ifadesini kullandı.



Mahmur'dakilerin yüzde 50'sinden fazlası



Atalay, Mahmur'dan Türkiye'ye gelecekler konusunda bir tahmin olup olmadığı yolundaki soru üzerine de kampta 11 bin civarında kişinin yaşadığını belirterek, "Irak tarafı bunlar üzerinde biraz çalışma yaptı. Hatta Türkiye'ye gitmek isterler mi diye? Ne kadar gitmek ister diye. Onların yaş durumları, okul durumları,cinsiyet vs..." dedi.



Mahmur'da bulunanlarla ilgili ellerinde bilgi bulunduğunu ve mekanizmaya bazı sorular daha verdiklerini belirten Atalay, "Onlar da çalışıyorlar. Bu toplantıya o bilgiler de gelmiş olacak. Ama bunların içinde ne kadarı gelebilir. Henüz o konuda tam bilgi yok. Bir kısmı kalmak istiyor. Benim tahminim yüzde 50'inin üstünde bir kısmı gelir" diye konuştu.



Atalay, geleceklerin uzun vadedeki yaşamlarının organizasyonuyla ilgili olarak da "Bunların köyleri var, evleri var, yerleri var. Buraları terk edip gitmişler. Nereden gittikleri belli, şehirleri belli. Oraya yerleşecekler. Aileleri, akrabaları var" ifadesini kullandı.