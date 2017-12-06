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Dünya

Mahmur Kampı'nda patlama: Ölü ve yaralılar var

Patlamanın intihar saldırısından kaynaklandığı belirtildi

06 Aralık 2017 23:24

Kuzey Irak'taki Mahmur Kampı'nda bu akşam henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. 

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) bir sözcü, 1990'lı yıllarda Şırnak ve Hakkari'deki operasyonlar nedeniyle Irak'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 12 bin 500 kişinin yaşadığı Mahmur Kampı yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın intihar saldırısı olduğunu söyledi. Sözcü, yaptığı açıklamada, bir intihar saldırganının bomba yüklü araçla Mahmur'a iki kilometre uzaklıktaki "Şehit Rustum" kampına saldırı düzenlediğini belirtti.

"Kamptaki bir merkez tamamıyla yok oldu"

Erbil'den yayın yapan ve IKBY yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw haber sitesinin haberine göre saldırıda en az üç kişi öldü, yedi kişi de yaralandı.

Mahmur Kaymakamı Rızgar Mustafa, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Kamptaki komisyondan aldığımız bilgiye göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi" dedi. Patlama nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Mustafa, "İncelemeler sürüyor. Edindiğimiz bilgiye göre kamptaki bir merkezin tamamiyle yok olduğudur" diye konuştu.

Erbil Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Faxir Kurmanci ise "Kamptaki olayda yaralanan beş kişi Erbil’deki hastanelere getirildi. Yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Diğer dört yaralının ise tedavisi sürüyor" dedi.

Erbil'in 60 kilometre uzaklığındaki Mahmur Kampı’nda 2 bin 700 aileden toplam 12 bin 500 kişi kalıyor.

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