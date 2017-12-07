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Dünya
Deutsche Welle

Mahmur Kampı'nda patlama

Mahmur Kampı'nda akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın intihar saldırısı olduğundan şüpheleniliyor.

07 Aralık 2017 04:24

1990'lı yıllarda Şırnak ve Hakkari'deki operasyonlar nedeniyle Irak'a gidenlerin yerleştiği ve yaklaşık 12 bin 500 kişinin yaşadığı Mahmur Kampı yakınlarında akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Kamptaki patlamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) bir sözcü yaptığı açıklamada, bir intihar saldırganının bomba yüklü araçla Mahmur'a iki kilometre uzaklıktaki "Şehit Rustum" kampına saldırı düzenlediğini belirtti.

Erbil'den yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw haber sitesinin haberine göre üç kişinin öldüğü, yedi kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mahmur Kaymakamı Rızgar Mustafa, Rudaw'a yaptığı açıklamada, "Kamptaki komisyondan aldığımız bilgiye göre çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi" dedi. Patlama nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Mustafa, "İncelemeler sürüyor. Edindiğimiz bilgiye göre kamptaki bir merkezin tamamiyle yok olduğudur" diye konuştu.

Erbil Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Faxir Kurmanci ise "Kamptaki olayda yaralanan beş kişi Erbil’deki hastanelere getirildi. Yaralılardan biri yaşamını yitirdi. Diğer dört yaralının ise tedavisi sürüyor" dedi.

Erbil'in 60 kilometre uzaklığındaki Mahmur Kampı’nda 2 bin 700 aileden toplam 12 bin 500 kişi kalıyor.

AFP/DHA, HT/BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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