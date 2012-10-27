Mahmur Kampı'na hakim olamayan BM Türkiye'den yardım istedi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, kontrolündeki Kuzey Irak'taki Mahmur Kampı'nda etkinliğini artıran PKK'nın çocukları dağa götürdüğü iddiası üzerine Türkiye'den yardım istedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kontrolündeki Mahmur Kampı'nda gergin günler yaşanıyor. Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, Suriye'de PYD ile alan genişletmeye çalışan PKK, 2 bin kişinin yaşadığı Mahmur Kampı'nı da eleman kaynağı olarak kullanmaya başladı.

PKK'nın 12-15 yaş grubundaki çocukları almak için baskı yaptığı aileleri bir de haraca bağlaması tansiyonu iyice yükseltti.

Geçen hafta PKK'lılar ile aileler arasında olay çıkması üzerine bir protesto gösterisi yapan mülteciler, BM'yi bu duruma sessiz kalmakla suçladı.

BM ise gelişmeler karşısında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu aracılığıyla Ankara'dan kısmi yardım talep etti. Dışişleri Bakanlığı bu çerçevede BM ile kampın geleceği konusunda görüşmeler yapacak.