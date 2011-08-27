-Mahmudi'nin memleketi ele geçirildi CUMEYL (A.A) - 27.08.2011 - Libyalı muhalifler Başbakan El Bağdadi Ali El Mahmudi'nin memleketi Cumeyl kasabasını ele geçirdi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle 5 gündür süren çatışmaların ardından 100 dolayında muhalifin kamyonetlerle kasabaya girdiği belirtildi. Kaddafi'ye bağlı güçlerin kasabadan kaçtığı, kasaba sakinlerinin muhalifleri memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Cumeyl, muhaliflerin ilerleyişine rağmen batıda Kaddafi yanlılarının elinde olan birkaç kasabadan biriydi. Tarafların Cumeyl'le ilgili sorunu çözmek ve tutuklu değişimini ayarlamak için birkaç gündür müzakereler yaptığı, ancak görüşmelerin tarafların birbirine güvensizliği yüzünden başarısız olduğu kaydedildi. Libya Başbakanı El Mahmudi geçen hafta ülkeyi terk etmişti. El Mahmudi'nin Tunus'un Cerba adasında olduğu açıklanmıştı.