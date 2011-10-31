-Mahmudi öldürülmekten korkuyor TUNUS (A.A) - 31.10.2011 - Tunus'ta cezaevinde bulunan Libya'nın eski Başbakanı El Bağdadi El Mahmudi'nin avukatı, müvekkilinin, Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden sonra Libya devletinin sırlarını bilen tek kişi olduğundan, hayatından endişe ettiğini bildirdi. Tunus basınında yer alan haberlere göre, El Mahmudi'nin Tunuslu avukatı Mebruk Kurşid, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra müvekkili El Mahmudi'nin Libya devletinin sırlarını bilen tek kişi kaldığını ve gizli servisler için değerli bir av haline geldiğini söyledi. "El Bağdadi El Mahmudi yardım istiyor çünkü öldürülmekten korkuyor" diyen Tunuslu avukat, Libya makamlarının Tunus adaletini etkilemeye çalıştığını iddia etti. Kurşid, Tunus adaletinin geçen perşembe El Mahmudi'nin 22 Kasım'da iadesine ilişkin görülecek duruşmaya kadar serbest bırakılması kararına karşın, Libya makamlarının Tunus'a gönderdiği bir faksla müvekkilinin cezaevinden çıkmasına engel olduklarını belirterek, "Müvekkilimin sağlığı giderek bozuluyor, endişeleniyorum" ifadelerini kullandı. Trablus'un yeni yönetimi 21 Eylül'de Tunus'ta tutuklanan El Mahmudi'nin iadesini istiyor. Tunus makamları da, Trablus'un geçen perşembe ikinci iade talebinin ardından cezaevinden serbest bırakılmadığını belirterek, bunun iki ülke arasındaki adli iş birliği anlaşmasının gereği olduğunu kaydettiler. Kaddafi rejiminin son günlerine dek Libya Başbakanı olarak görev yapan Mahmudi 21 Eylül'de Cezayir sınırı yakınlarında Tunus makamları tarafından tutuklanmış ve ülke topraklarına yasa dışı yollardan girmek suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.