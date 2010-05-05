Mahmud Abbas Suudi Arabistan'a gitti

T24

Abbas, Kral Abdullah ve diğer yetkililerle biraraya gelecek.Suudi basınına göre Abbas, başkenti Kudüs olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulması hedefini desteklemede, Suudi Arabistan’ın büyük bir rol oynadığını söyledi.Filistin lideri, yarın Suudi Arabistan’dan Mısır’a geçerek Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile görüşecek.Amerika’nın Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell de, yaklaşık bir yıl önce kesilen dolaylı görüşmeleri yeniden başlatmak için bölgeye gitti. İsrail’de bulunan Mitchell, hafta boyunca Filistin ve İsrailli yetkililerle görüşmeler yapacak.Öte yandan Başkan Barack Obama, dün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ortadoğu barış görüşmelerinin geleceğini konuştu.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, iki lider, telefonda yaptıkları görüşmede, kapsamlı bir barış anlaşması için neler yapılabileceğini ele aldı.