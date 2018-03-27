Mahkûmlardan Zeytin Dalı Harekâtına katılan askerlere destek

İSTANBUL, (DHA) – ESENYURT Belediyesi ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ortaklaşa düzenlediği programla Zeytin Dalı harekâtına katılan Türk askerine destek verdi. Denetimli serbestlikten yararlanan mahkûmlar diktikleri zeytin ağaçlarıyla Mehmetçiğe destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Alkop Sanayi Sitesi yanında yer alan alana yaklaşık 400 fidan dikildi. 150 mahkûmun görev aldığı \"Zeytin Dalı Hatıra Ormanı\" açılış programına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı SırrıTopluyıldız Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci katıldı. Sanayi sitesi içerisinde yer alan 10 binlerce metrekarelik alanın ağaçlandırılmasında ilk adımın atıldığı tören öncesi mehter birliği gösteri yaptı.

Protokol konuşmaları sonrası fidan dikim işlemi başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Topluyıldız Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Arı, Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe ve Esenyurt Kaymakamı İnci mahkûmlarla birlikte fidan dikti.

TÜRK ASKERİNE ZEYTİN DALI İLE DESTEK

Askerlere destek olmak için hatıra ormanı yapımında yer aldıklarını belirten mahkûm Mücahit Sarı, “Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müzün yapmış olduğu bu etkinlikte yer almaktan gururluyuz. Mehmetçik orada hem o milleti koruyor, hem bizim sınır güvenliğimizi sağlıyor. Allah onların yardımcısı olsun” diye konuştu.

“Hiç kimsenin Türk’e gücü yetmez” diyen mahkûm Mehmet Baburşah, “Allah Türk askerinin yar ve yardımcısı olsun. Biz mahkûmların onları çok sevdiğini unutmasın” ifadelerini kullanırken, mahkûm İlhan Kaya, “Bizim onlara bir faydamız dokunsun istedik. Onların başarısı bizim gururumuzdur” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMLÜ KARDEŞLERİMİZİN ARAMIZDA OLMASI BU İŞİ DAHA GÜZEL KILIYOR”

Mahkûmlarla birlikte ağaç diktikten sonra konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, şunları söyledi:

“Ağaç dikmekten hiçbir zaman geri kalmıyoruz. 3 milyon metrekarelik bir BOTAŞ boru hattı üzerindeki bu alanı yeşertiyoruz. Bunu adli personelimizin üst makamlarıyla yapmış olmaktan çok mutluyuz. Denetimli serbestlikten yararlanan kardeşlerimizin de bu işe katkı sağlaması işi daha güzel kılıyor.”

“BAYRAĞIMIZIN İNMEYECEĞİNİ, EZANIMIZIN DİNMEYECEĞİNİ GÖSTERDİK”

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Fuat Arı ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bugün çok güzel bir gün. Allah’ın rahmeti de üzerimize yağıyor. İnşallah ektiğimiz ağaçlar daha da güzel olacak. Tüm dünyaya Zeytin Dalı’nın ne demek olduğunu bir de buradan duyurmak istedik. Ne mutlu bize ki bu milletin evlatlarıyız. Son harekâtımızda da bayrağımızın inmeyeceğini, ezanımızın dinmeyeceğini gösterdik.”

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