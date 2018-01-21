Mahkumlara uyuşturucu satan gardiyan ve hizmetli tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli gardiyan F.A ve hizmetli Ö.K., mahkumlara uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklandı.

Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda görevli gardiyan F.A. ve hizmetli Ö.K.\'yi mahkumlara para karşılığı uyuşturucu temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen F.A. ve Ö.K., nöbetçi mahkemece \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.