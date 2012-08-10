Mahkûmlara oy kullanma hakkı geliyor

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan Yazım Alt Komisyonu, Abdullah Öcalan başta olmak üzere tüm hükümlülere oy kullanma yolunu açan düzenlemeye imza attılar.

“Seçme ve Seçilme Hakkı” başlıklı maddenin yazımında Ak Parti, CHP ve BDP mevcut anayasadaki “hükümlüler oy kullanamazlar” hükmüne yeni metinde yer verilmemesi konusunda uzlaştı. MHP, ismini kullanmadan, Öcalan’ın da oy kullanacağı gerekçesiyle düzenlemeye karşı çıktı. Madde bu şekliyle yasalaşırsa, Öcalan’ın oy kullanması için İmralı’ya da sandık kurulacak.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, Alt Yazım Komisyonu’nun dünkü toplantısında “seçme ve seçilme hakkı” başlıkla madde müzakere edilerek benimsendi. Toplantıda, CHP ve MHP, mevcut anayasada yer alan ve yüzde 10 seçim barajının gerekçelerinden biri olan “temsilde adalet yönetimde istikrar” hükmünün yeni anayasada da yer almasını istedi. AK Parti ise kendi önerileri arasında bulunmamasına rağmen düzenlemenin tekrar anayasaya girmesine sesini çıkarmadı. Bu çerçevede fıkra, “seçim kanunları yönetimde istikrar ilkesini gözetecek; ancak hiçbir durumda temsilde adalet ilkesini zedelemeyecek biçimde düzenlenir” şeklinde yazıldı.

İmralı’ya sandık

Komisyon sürpriz bir adım atarak mevcut anayasada “taksirli suçlar hariç hükümlülerin oy kullanamayacağı” hükmüne yeni anayasa metninde yer vermedi. AK Parti, CHP ve BDP’nin uzlaştığı öneriyle cezaevlerinde bulunan hükümlülere oy kullanma hakkı tanınacak. Anayasa bu şekilde kabul edilirse, İmralı’ya sandık kurulacak ve Öcalan oy kullanacak. MHP Öcalan’ın ismini vermeden tüm hükümlülerin oy kullanmasına izin verilmesine karşı olduğunu açıkladı. Yeni düzenlemeye göre sadece er, erbaş ve askeri okul öğrencileri oy kullanamayacak.

MHP karşı çıktı

Toplantıda BDP, er ve erbaşların da oy kullanması gerektiğini belirtirken, Ak Parti karşı çıktı. Ak Parti, “800 bin asker var. O zaman kışlaya sandık konulur. Kimin ne oy kullandığı belli olur. Oy kullanmak için askerleri dışarı çıkarmak da doğru olmaz” diye itiraz etti. Bunun üzerine BDP de isteğinden vazgeçti.

MHP ise Öcalan’ın ismini vermeden hükümlülere oy kullanma hakkı verilmesine karşı çıktı. Bir MHP’li komisyon üyesi, “Öcalan’ın oy kullanmasına yol açan düzenlemeye onay vermemiz sözkonusu olamaz” dedi.