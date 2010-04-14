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Dünya

Mahkumlar koyun postuna bürünerek kaçtı

Arjantin'de hapisten kaçan iki mahkum, koyun postuna bürünerek yakalanmaktan kurtuldu.

14 Nisan 2010 03:00

T24 - Arjantin'de hapisten kaçan iki mahkum, koyun postuna bürünerek yakalanmaktan kurtuldu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Maximiliano Pereyra ile Ariel Diaz adlı mahkumlar, kaçarken baş kısmı da dahil koyun postuna büründüler.

Koyun postlarını bir çiftlikten çaldıkları tespit edilen mahkumlar, peşlerine 300 polis takıldığı halde koyun kılığında bir haftadan fazla saklandılar.

Polis, hırsızlıktan hüküm giyen mahkumların koyun postuna bürünmüş olarak geceleri tarlalarda dolaştıklarını köylülerden öğrendi.

La Almeda'daki bir köylü, "üzerlerinde gri giysiler vardı, ancak koyun kafası da dahil tam koyun postuna bürünmüşlerdi" dedi.

Polis kaynakları, binlerce baş koyun arasında ikiliyi tespit etmenin "neredeyse imkansız" olduğunu söylediler.



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