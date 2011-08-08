-MAHKUMLAR İÇİN ANLAŞTILAR KAHİRE (A.A) - 07.08.2011 - Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas ile, Batı Şeria'da kontrolü elinde bulunduran El Fetih grupları, karşılıklı olarak hapse atılan karşıtlarının Ramazan ayının sonuna kadar serbest bırakılması konusunda anlaştı. Kahire'de yapılan görüşmeleri El Fetih adına yürüten Azzam el Ahmed yaptığı açıklamada, her iki tarafın mahkumların büyük bölümünü serbest bırakmış olduğunu, kalanların da yakında bırakılacağını söyledi. Filistin'deki her iki hareket, uzlaşma görüşmelerindeki tıkanıklığı aşmak için belirli adımlar atılması konusunda anlaşırken, mahkumların bırakılması bu çerçevede ele alındı. Gruplar mayıs ayında, seçimlere götürecek bir ortak hükümet kurulması konusunda anlaşmaya varmış ancak başbakanın kim olacağı gibi anlaşmazlıkların çözümlenememesi nedeniyle süreç tıkanmıştı.