Mahkumlar eşleriyle özel görüşmelerini bu odalarda yapacak

Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin, eş ve aileleriyle görüşmesi için hazırlanan odalar basına tanıtıldı.

İnfaz Kanunu'nun "Ödüllendirme" başlıklı 51. maddesinde yapılan değişikliğin, 31 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından hükümlülerin eş ve aileleriyle görüşmesine imkan tanındı.

Yapılan düzenlemeyle kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlanacak olan hükümlüler için cezaevlerinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 17'si kadın 620 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda, hükümlülerin eş ve aileleriyle rahat şekilde görüşmesi için koğuşlardan bağımsız 4 oda hazırlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kaya tarafından kapıları AA ekibine açılan ve adeta otel konforunda dizayn edilen odalarda, banyo ve tuvaletin yanı sıra çift kişilik yataktan elbise dolabına, buzdolabından televizyona, nevresim takımından yorgana kadar ihtiyaç duyulan her şey bulunuyor.

Odaları tek tek gezerek denetleyen Başsavcı Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnfaz Kanunu'nda yapılan değişikliğin nisan ayından itibaren yürürlüğe gireceğini anımsatarak, "İyi halli olanlara ödül olarak 3 ayda bir görüş izni verip eşleri ve çocuklarıyla bir gece geçirme imkanı tanıyacağız. Bu kapsamda, hükümlülere ve ailelerine cezaevinde 4 oda tahsis ettik" dedi.

Bunun hükümlüler için bir hak olmadığını, iyi halli olanlar için "ödül" niteliği taşıdığını vurgulayan Kaya, eş ve ailelerle yapılacak görüşmelerin terör hükümlülerini kapsamadığına dikkati çekti.

Kaya, aileleriyle görüşmek isteyen hükümlülerden taleplerin alındığını ve bunların mahremiyet çizgisi çerçevesinde gizli tutulduğunu bildirerek, odalardaki bir takım eksiklerin giderilmesinin ardından nisan ayının ilk haftasından itibaren uygulamayı başlatacaklarını kaydetti.

Koğuşlardan bağımsız bir yerde hazırlanan odalarda görevlendirilecek personele de gerekli eğitimlerin verildiğini anlatan Kaya, "Görevlendirmeler konusunda, mahremiyete daha çok dikkat eden personelimiz arasından seçimlerimizi yaptık. İnşallah herhangi bir sorun çıkmadan Türkiye'de bu uygulamayı ilk başlatan cezaevi olacağız" diye konuştu.