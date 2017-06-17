Mahkûmlar, cezaevine porno sokmak için insansız hava araçlarını kullanıyor!

Amazon gibi birçok teknoloji şirketi küçük İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) sevkiyat sistemleri üzerinde çalışmaya yeni sayılabilecek bir süre önce başladı ancak, teknoloji ABD’li mahkumlar tarafından hızla benimsenmişe benziyor.

USA Today’in ABD Adalet Bakanlığı’ndan edindiği belgelere dayandırdığı haberine göre, federal hapishanelerdeki mahkumlar son beş yıldır hücrelerine kaçak yollardan porno, uyuşturucu ve cep telefonu sokmaya yönelik çok sayıda girişimde bulundu.

Uzmanlar İHA savar teknolojilerinin hapishanelere sıradan yollarla neredeyse imkânsız olan silah gibi tehlikeli maddelerin sokulmasını engelleyemediğini ifade etti.

Arizona Üniversitesi’nden Troy Rule “Sivil İHA’lar giderek daha da ucuzlarken, kullanımı daha da kolaylaşıyor ve güçleniyorlar. İHA’ları kendi amaçları için kullanılabileceği potansiyelini fark eden suçlu sayısı da artışta” dedi.