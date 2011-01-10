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MAHKUMLAR CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI KAYSERİ (A.A)

10 Ocak 2011 13:37

-MAHKUMLAR CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKARDI KAYSERİ (A.A) - 10.01.2011 - Kayseri Kapalı Cezaevi'nde kalan bir grup mahkum, yataklarını ateşe vererek yangın çıkardı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Kapalı Cezaevi'nin ''tecrit'' bölümünde kalan bir grup mahkum, sabah saatlerinde kauçuk yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. Tecrit koğuşundaki yangın, cezaevi personelinin ve jandarmanın müdahalesiyle diğer koğuşlara yayılmadan söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeden geri döndü. Dumandan etkilenen 11 mahkum, cezaevine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevi araçlarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Burada ayakta tedavileri yapılan mahkumlar daha sonra cezaevine geri getirildi. Polisin, yangına müdahale ve mahkumların hastaneye götürülmeleri sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı dikkati çekti. Yangının, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikten yararlanmak için başvuran ancak sonuç alamayan mahkumlar tarafından çıkartıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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