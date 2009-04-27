Mahkumlar çatıya çıkıp cezaevini ateşe verdi

Siirt E Tipi Cezaevi'ndeki adli suçlardan hükümlü 15 kişi, cezaevindeki koşullar nedeniyle isyan çıkardı. Mahkumlar cezaevini ateşe verdi.



Siirt E Tipi Cezaevi'ndeki adli suçlardan hükümlü 15 kişi, cezaevindeki koşulları protesto etmek için isyan çıkardı. 15 mahkum, çıktıkları cezaevinin çatısının bir kısımını ateşe verirken, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘Tecrite son, işkenceye son’, ‘Demorkasi istiyoruz, baskı istemiyoruz’ sloganları attı. Mahkumlar, yaklaşık 1.5 saat süren isyanı, çatıdan inerek sona erdirdi.



Siirt'te, yaklaşık 600 terör, siyasi, ve adli suçlardan hükümlüler ile tutukluların bulunduğu E Tipi Cezaevi'nde bugün saat 13.30 sıralarında bir grup tarafından isyan çıkarıldı. Siirt kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta, Eruh karayolu üzerindeki Deyr Mevkii'ndeki cezaevinin çatısına 15 mahkum çıktı. Çatı üzerinde bir süre, ‘Baskılar bizi yıldıramaz’, ‘Tecrite son, işkenceye son’, ‘Demokrasi istiyoruz, baskı istemiyoruz’ sloganları atan mahkumlar, cezaevi çatısının bir bölümünü de ateşe verdi. Cezaevi çevresindeki nöbetçi kulübelerindeki askerler mahkumlara herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ancak cezaevi içinden patlama ve silah seslerinin yükseldiği duyuldu.



Yangın söndürüldü



İsyan nedeniyle cezaevine Siirt Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Servis ambulansları gönderildi. Cezaevine çevresinde polisler sıkı guvenlik önlemleri alırken, içeriye takviye askeri birlikler girdi. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Uğur Akbulut, Siirt Barosu Başkanı M. Ali Özel, saat 14.30 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek yangını söndürdü.



İsyanı, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi adli suçlardan hükümlü Musa Sevgin, Fatih Saygın, Beşir Ete, Resul Timurlenk, Kerem Mutkan, Nihat Özel, Erdal Ekinci, Şaban Kalkan, Mehmet İpek, Recep Kazak ile isimleri belirlenemeyen 5 kişinin çıkardığı öğrenirlerken, isyan nedeni konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.



Başsavcı Adem Kul ile diğer yetkilelerin cezaevine girmesinin ardından isyan çıkaran hükümlüler saat 15.00'de çatıdan inerek isyana son verdi. Yetkililer, isyanla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

