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Mahkûmiyet kararı bozulan Enis Berboğlu'nun tahliye talebine ret!

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, 2. Ceza Dairesi'nin kararı yerinde görülerek itiraz talebinin 3. Ceza Dairesi'nce reddedildiğini aktardı

20 Ekim 2017 20:02

İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi'nce mahkûmiyet kararı bozulan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz 3. Ceza Dairesi'nce reddedildi.

Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, 2. Ceza Dairesi'nin kararı yerinde görülerek itiraz talebinin 3. Ceza Dairesi'nce reddedildiğini aktardı. 

İstinaf mahkemesinin verdiği bozma kararı sonrasında Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin tutukluğunun kaldırılması için talepte bulunmuştu. 

Avukat Erdün, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye talepli dilekçe sundu. Ergün, bozma kararını veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne de ayrıca dilekçe sunarak tutukluluğun devamı yönündeki karara itirazda bulundu. 

3. Ceza Dairesi, Berberoğlu'nun tahliye talebini reddetti.

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