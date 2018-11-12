Mahkûm yakını, Bahçeli'yi kızdırdı

Mahkûm Yakınları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için dün MHP Genel Merkezi önünde toplandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dernek üyeleri ile genel merkez önünde görüştü. Bahçeli, “MHP olarak yasamızı hazırlayıp Meclis’e verdik. Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. Fakat 50 milletvekilimizle yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de diğer arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Hepinizin durumunu ben anlıyorum. Buraya kadar gelmiş olmanız, bir kez daha derdinizi intikal ettirmeniz memnuniyet vermiştir. Ama telaşa kapılıp kendinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılır" dedi.

Bahçeli, açıklama sırasında “MHP’ye oy verdik” diyen bir dernek üyesine, “Yine verin. Oy ile alakası yok. İstersen verme. Oyla alakası yok, bu memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim” dedi.

Bahçeli konuşmasının ardından mahkûm yakınları tarafından alkışlandı.