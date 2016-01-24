Mahkûm sayısı yüzde 250 arttı; hükümet 165 cezaevi yapacak

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle görüşen Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, cezaevlerinde 565 kişilik yer kaldığını ve kapasitenin dolmak üzere olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet’in haberine göre 2000 yılındaki ‘’Rahşan affı’’ sonrası, cezaevlerindeki mahkum sayısı 70 binden 49 bine düşmüştü. Şimdi ise 13 Ocak 2016 tarihi itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısı 179 bin 611 kişi oldu. Cezaevlerinde toplam 180 bin 176 kişilik kapasite bulunuyor. 565 kişi daha tutuklanırsa, bu kapasite de dolacak.

Türkiye’nin nüfusu 15 yılda yüzde 15, cezaevlerindeki mahkum sayısı ise yüzde 250 arttığı belirlendi. Hükümet önümüzdeki 4 yıllık süreçte 165 yeni cezaevi daha yapılmasını kararlaştırıldı. 131 adet küçük ilçe cezaevleri ise aynı süreçte kapatılacak. Halen cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların 6 bin 468′i kadın, 170 bin 759′u erkek, 2 bin 384′ü de çocuk… Mahkumların 8 bin 44′ü terör, 169 bin 400′ü adli ve 2 bin 167′si ise örgütlü suçlardan cezaevinde bulunuyor.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerine verilen bilgiye göre Türkiye’de halen 290 kapalı, 59 açık, 3 çocuk kapalı ceza infaz kurumu, 2 çocuk eğitimevi, 4 kadın açık ceza infaz kurumu ve 5 kadın kapalı ceza infaz kurum bulunuyor.

Cezaevlerinde 51 bin 109 personel görev yapıyor. Tutuklu ve hükümlülerin yanı sıra 56 bin 772 kişi de denetimli serbestlik kapsamında takip ediliyor. 2 bin 492 kişi ise elektronik kelepçeyle izleniyor.

Cezaevlerinde 1 Ocak tarihleri itibarıyla hükümlü ve tutuklu sayıları şöyle oldu:

1999 – 67.581

2000 – 49.512

2001 – 55.609

2002 – 59.429

2003 – 64.296

2004 – 57.930

2005 – 55.870

2006 – 70.277

2007 – 90.837

2008 – 103.235

2009 – 116.340

2010 – 120.814

2011 – 128.604

2012 – 136.020

2013 – 145.478

2014 – 158.837

2015 – 164.461

2016 – 179.611 (13 Ocak 2016)