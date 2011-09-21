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Mahkum nakline sınırlama geliyor

Geçtiğimiz hafta cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 mahkûmun yanarak hayatını kaybetmesi üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçirdi.

21 Eylül 2011 03:00

T24 - Cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 kişinin ölmesi Adalet Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, ses ve görüntü sistemi kullanılarak uzaktan ifade alınması için yönetmelik değişikliği yaptı.

Geçtiğimiz hafta cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 mahkûmun yanarak hayatını kaybetmesi üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçirdi. Bakanlık, ses ve görüntü sistemi kullanılarak uzaktan ifade alınması için yönetmelik değişikliği yaptı.

Seb-Gis adı verilen yeni sistem, ceza muhakemesinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan her türlü işlemde kullanılabilecek. Sistem, Ulusal Yargı Ağı’nda (UYAP) ses ve görüntünün aynı anda elektronik ortamda kaydedilmesi, iletilmesi ve saklanmasını sağlayacak.

Uzaktan ifade sistemi, iki durumda zorunlu olacak. Mağdur çocuklar ve duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ancak tanıklığı zorunlu olan kişilerin dinlenmesinde mutlaka Seb-Gis sistemi kullanılacak.

Ceza infaz kurumundakiler, soruşturma veya kovuşturma sırasında tedavi kurumlarında bulunanlar ve yargı çevresi dışında olanlar hem bu sistemle ifade verebilecek hem de duruşmalara katılabilecek.

Geçtiğimiz hafta Van'dan İstanbul'a mahkûm götüren cezaevi aracında çıkan yangında 5 mahkûm yanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturmada savcılık gizlilik kararı vermiş, CHP kararın kaldırılmasını istemişti.


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