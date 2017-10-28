T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mahkum baba Skype üzerinden çocuğunun ev ödevine yardım edecek

Mahkumların yeniden suç işlemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor

28 Ekim 2017 19:42

Hollanda'da mahkumlar artık görüntülü konuşma programı Skype üzerinden çocuklarının ev ödevine yardım edip uyumadan önce onlara "İyi geceler" diyebilecek.

Çocuk sahibi mahkumların aile yaşamına katkısının devam etmesi amacıyla hazırlanan "Babalar Koğuşu" projesi, Leeuwarden ve Essenheem cezaevlerinde hayata geçirildi.

Pilot uygulamaya 20 mahkum katılıyor. Projenin asıl amacı, babalarının işlediği suç nedeniyle çocukların üzerine binen ağır yükün azaltılması.

Aynı zamanda, mahkumların yeniden suç işlemesinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Oyuncaklar ve oyun alanı

Cezaevi kurallarına uyan 20 mahkumun katıldığı "Babalar Koğuşu" projesi, özel ayrıcalıklar içeriyor.

Mahkumlar, çocuk ile birlikte özel bir odada, gardiyanların gözetimi olmadan görüşebilecek. Diğer mahkumlar için böyle bir ayrıcalık söz konusu değil.

Babalar için hazırlanan koğuşta, çocuklar için oyuncak ve oyun alanı yer alacak. Kamera bulunmayan odada, çocuklar için yiyecek ve içecek bulunacak. "Babalar Koğuşu"nda mahkumlar için birer de Ipad yer alacak.

Babalar, Skype üzerinden çocuğunun ev ödevine yardım edebilecek. Görüntülü konuşma programı aracılığıyla, yatmadan önce çocuklarına "İyi uykular" dileyebilecekler.

Suç işleme oranı azalıyor

Pilot projeye katılan mahkumların aileleri de yoğun biçimde denetleniyor.

Leeuwarden Ceza Enstitüsü, projenin en iyi şekilde geliştirilmesi için çalışıyor. Başarılı olması halinde, "Babalar Koğuşu" projesi ülke genelindeki diğer cezaevlerinde de uygulanmaya başlayacak.

Leeuwarden Ceza Enstitüsü'ne göre, ilk kez Galler'de hayata geçirilen proje, oldukça olumlu sonuçlar verdi. Projeye katılan mahkumların yeniden suça bulaşma oranı, diğerlerine göre 6 kat daha azaldı.

Ayrıca, mahkum çocuklarının suça bulaşma oranı da önemli ölçüde düştü. Araştırmalara göre, babaları hapiste olan çocukların suça bulaşma riski yüksek.

ETİKETLER

Mahkumbebekskypegörüşmeödev

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24