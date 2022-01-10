Mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilen Djokovic, kortta fotoğraf çektirdi: her şeye rağmen burada kalıp Avustralya Açık'ta mücadele edeceğim

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Avustralya’nın vize iptaline açtığı itiraz davasını kazanan erkek tenisinin bir numarası Novak Djokovic, Melbourne'da tenis kortuna çıktı.

İtirazının kabul edilmesinin ardından ilk açıklamasını yapan Djokovic, "Hakim, vize iptalimi geri çevirdiği için mutlu ve minnettarım" yazdı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Djokovic, "Olan her şeye rağmen burada kalmak ve Avustralya Açık'ta mücadele etmeye çalışmak istiyorum Buna odaklanmış durumdayım. Buraya muhteşem taraftarın önünde en önemli etkinliklerden birinde mücadele etmek için geldim" ifadelerini kullandı.

Djokovic, süreç boyunca kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Aşı olup olmadığına dair bir açıklamada bulunmayan Djokovic, Avustralya'ya muafiyet belgesi göstererek girmeye çalışmış ve daha önce izin aldığını belirtmişti. Djokovic'in ülkeye girişi reddedilmiş ve oyuncu karantinaya alınmıştı.

Yargıç, pazartesi günü sporcunun havalimanında uzun süren sorgusunun ve vize iptalinin “anlamsız” olduğunu söyledi.