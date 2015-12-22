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'Jet Fadıl' devremülk yolsuzluğundan tutuklandı

Akgündüz hakimlikte bitiremediği projeleri tanıttı

22 Aralık 2015 12:44

Kamuoyunda "Jet Fadıl" olarak bilinen iş adamı Fadıl Akgündüz, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre,  Bayrampaşa'daki "Caprice Gold" ve "Caprice Gold Maldivler" projelerini bitiremeyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla yardım isteyen kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz hakkında başlatılan devremülk yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklandı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlamasıyla tutuklanan Akgündüz hakimlikte bitiremediği projeleri tanıttı.

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