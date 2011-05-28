-MAHKEMEYE SEVK EDİLEN ALBAY METİN TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Gölcük Donanma Komutanlığında yapılan aramada ele geçirilen belgelerden birinde, ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin adı geçtiği öne sürülen Kurmay Albay Ümit Metin, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, ''Amirallere suikast girişimi'' iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Salim Duran tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Metin'in tutuklanmasına karar verildi. ''Amirallere suikast girişimi'' iddialarına ilişkin daha önce dönemin savcısı Süleyman Pehlivan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9'u tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlanmış ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, aynı mahkemede görülen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat'' davasıyla birleştirilmişti.