Mahkemeye kızıp 23 öğrenciyi ezdi

Çin'de mahkemenin verdiği karara kızan bir kişi, okuldan dönen 23 öğrencinin üzerine arabasını sürdü. Olayda yaralanan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı.



Çin'in orta kesimindeki Hıbey eyaletinin Fıngning kasabasında bir sürücü, okuldan evlerine dönen 23 öğrenciye çarparak 13'ünü yaraladı.

Sürücünün, daha önce öldürülen kızıyla ilgili bir intikam eylemi planlamış olabileceğinden kuşkulanılıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, Fıngning Manzu Özerk Kasabası'nda bir sürücünün kullandığı araç, okuldan evlerine dönen 23 öğrenciye çarptı. Olayda yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlandı.

Sürücüye yapılan kan testinde alkol ya da uyuşturucu madde kullandığına dair bir bulguya rastlanmadı. Çinli yetkililer, kazanın intikam amaçlı bir eylem olabileceğinden şüpheleniyor.

Kızı 3 yıl önce öldürülen sürücünün mahkemenin kararından tatmin olmadığı ve toplumdan intikam alma psikolojisiyle hareket ettiği iddia edildi.

Araçta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlandı. Sürücünün eylemiyle ilgili konuşmayı reddettiği de belirtildi.