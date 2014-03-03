

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir mahkemeye intihar saldırısı düzenlendi. Polisin verdiği bilgilere göre aralarında bir hâkim ve çok sayıda avukatın olduğu 11 kişi saldırıda hayatını kaybetti, en az 29 kişi de yaralandı.

Pakistan Talibanı saldırıyı kınadıklarını açıklayarak saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını duyurdu. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı'ndan ayrılan Ahrarül Hind adlı grup üstlendi. Grubun sözcüsü Esad Mansur AFP haber ajansına "Saldırının sorumluluğunu üstleniyoruz, bağımsız bir grubuz ve Pakistan Talibanı'yla hiçbir bağımız yoktur" diye konuştu.

Polis sözcüsü 4 saldırganın kalaşnikof ve el bombalarıyla mahkeme binasına girdiğini, polisle çıkan çatışma esnasında iki saldırganın üzerindeki patlayıcıları ateşlediğini söyledi. Diğer iki saldırgan da polisle çıkan çatışma sırasında hayatını kaybetti.

Hedefte hâkim mi vardı?

Saldırıda ölen hâkim Refakat Avan'ın geçmişte verdiği kararlarla radikal İslamcıların tepkisini çektiği belirtiliyor.

Pakistan Talibanı sözcüsü Şahidullah Şahid, cumartesi günü açıklanan 1 aylık ateşkese bağlı kalmaya devam ettiklerini ifade etti.

İslamabad'daki intihar saldırısının 2011 yılının haziran ayından beri bu tarzda düzenlenen ilk saldırı olduğu belirtiliyor.