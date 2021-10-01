Mahkemeye çıkacaktı; 96 yaşındaki eski Nazi kampı sekreteri kaçmaya çalışırken yakalandı

Almanya’da geçmişte Nazi toplama kampında sekreter olarak çalışan 96 yaşındaki kadın, mahkemeye çıkmadan önce kaçma girişiminde bulundu. Yakalanan kadın, gözaltına alındı.

Almanya’da 91 yaşındaki Irmgrad Furchner, 1943-1945 yılları arasında Stutthof toplama kampında sekreter olarak görev almıştı. Huzurevinde yaşayan Furchner, 11 bin insanın öldürülmesine yardım ve yataklık suçuyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkacaktı. Eski Nazi sekreteri, Hamburg'un kuzeyine bir saatlik sürüş mesafesindeki Itzehoe'da özel bir mahkemeye çıkacaktı.

WELT’in aktardığına göre, Furschner 8 Eylül’de mahkemeye bir mektup yazarak şunları söyledi: “Yaşıma ve fiziksel sorunlarıma bağlı olarak mahkemeye katılmayacağım, avukatlarımın beni savunmasını istiyorum. Kendimi bu utançtan ayırmak istiyorum”

96 yaşındaki kadın mahkeme günü, bir taksiye binerek metro istasyonuna gitmeye çalıştı. Mahkemeye gitmeyen kadınla ilgili tutuklama emri çıkarıldı. Harekete geçen polis yaşadığı yerin 10 kilometre uzağında aracı durdurarak kadını gözaltına aldı.

Stutthof toplama kampında 2. Dünya Savaşı sırasında 65 bin mahkum hayatını kaybetti.