-MAHKEMENİN KORUMASINDAKİ KADINI EŞİ BIÇAKLADI KARABÜK (A.A) - 04.04.2011 - Karabük'te, hakkında mahkeme tarafından verilmiş koruma kararı bulunan kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan A.K. hakkında, daha önce eşi Z.K. tarafından darbedildiği gerekçesiyle koruma kararı alındı. Bu karardan sonra babasının evinde kalan A.K. ile evlerine gelen eşi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Z.K, eşi A.K'yı sırtından bıçakladı. Karabük Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan Z.K, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.