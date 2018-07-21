Mahkemenin iptal kararı verdiği 350 milyon lira değerindeki 3 gayrimenkul 1 liraya kiralandı

Mütevelli Heyeti’nde Mustafa Sarıgül’ün de bulunduğu Şişli Meslek Yüksekokulu’na 30 yıllığına, 1 liraya kiralanan 70 bin metrekarelik yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki belediyeye ait 9 gayrimenkule ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Mahkemenin iptal kararının ardından yaklaşık 350 milyon lira değerindeki belediyeye ait 3 gayrimenkul Şişli Belediye Meclisi haziran ayı oturumunda oy çokluğuyla yeniden Şişli Meslek Yüksekokulu’na 1 liraya (bedelsiz) verildi.

Mahkeme iptal etmişti

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre karara 21 CHP’li meclis üyesi “olumlu” oy kullanırken 7 CHP’li meclis üyesi ile 7 AKP’li meclis üyesi olmak üzere toplam 14 meclis üyesi de “olumsuz” oy kullandı. Oylamada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de olumsuz oy verdi. Şişli Meslek Yüksekokulu’na eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere 30 yıllığına, 70 bin metrekarelik yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki belediyeye ait 9 gayrimenkul 2012 yılında meclis kararıyla bedelsiz verilmişti. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü 9 gayrimenkule ilişkin meclis kararının iptali istemiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme meclis kararını iptal etmişti.

Yeniden tahsis

Dava süreci devam ederken Şişli Belediye Meclisi 4 Haziran’da gerçekleşen oturum gündemine yüksekokul tarafından kullanılan biri Esentepe Mahallesi, biri 19 Mayıs Mahallesi, bir de Maslak Mahallesi’nde olmak üzere toplam 3 taşınmaza ilişkin yeni bir önerge teklifi geldi. CHP’li meclis üyesi Tonguç Çoban Şişli Meslek Yüksek Okulu’na verilen 3 taşınmazın tahsisine ilişkin mahkemenin iptal kararlarını anımsatarak “Kararda 2012 yılında yapılan tahsisin usulen hatalı olduğu, usul hatasının giderilmesi yönünde de Belediye Meclisi’nin yeniden değerlendirme yapması gerektiğini söylüyor” dedi. Çoban taşınmazların yeniden yüksekokula 30 yıllığına bedelsiz verilmesine yönelik 3 adet teklif karar önergesi gündeme sundu ve oy çokluğuyla gündeme alındı.

"Mücadelemi sürdüreceğim"

Bu sırada söz alan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, “Taşınmazların tapu kaydında halen 30 yıl süreli intifa kaydı vardır. Tapu kayıtlarındaki intifa şerhi silinmeden ve binalar tahliye edilmeden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale yapılamadan taşınmazlarda intifa tesisi hukuken mümkün değildir. Belediye Kanunu uyarınca meclisin alacağı hukuka aykırı kararlar hepimizin yasal sorumluluğunu doğuracaktır. Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğum sürece hukuksuzluklarla sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim” dedi. Tekrar söz alan Çoban ise “Zaten mahkeme ile alakalı bir konu mahkemenin kararına göre devam edecek” diye konuştu. Teklifler 7 CHP’li meclis üyesi ile 7 AKP’li meclis üyesi “ret” oyuna karşın 21 CHP’li meclis üyesinin oylarıyla kabul edildi.