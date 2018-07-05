Mahkemenin Adem Huduti kararı: FETÖ üyesi değil ama darbecileri engellemedi

Malatya'da Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmüz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine ilişkin davada kararın gerekçesi açıklanırken, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin 'FETÖ' üyesi olmadığı ancak sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu belirtildi. Huduti, 15 yıl hapis cezası almıştı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 76 sanıktan 19'una verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin ‘Yurtta Sulh Konseyi’ tarafından yayımlanan sıkıyönetim mesaj emrinde '2. Ordu Komutanlığı görevine devam' şeklinde tekrar görevlendirildiği, fiilen darbeye teşebbüs eylemi içinde oldukları anlaşılan eski tuğgeneraller Mustafa Serdar Sevgili ve Zeki Karataş ile Albay Bahadır Erdemli’nin askeri nizama uygun şekilde Huduti'nin makam odasına girip çıktığı, Erdemli’nin "Başımıza geçerseniz mutlu oluruz" demesi üzerine teklifi reddettiği belirtildi. Kararda , şu ifadelere yer verildi:

"Gecenin devamında sanığın Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya'nın darbe teşebbüsünde aktif rol oynayan kişileri öldürmeyi teklif ettiği ancak sanığın sorunu kansız biçimde çözeceklerini söyleyerek ateş edilmesi için emir vermemiştir."

"Basit bir problem"

Huduti’nin, dönemin Malatya Valisi’nin 2. Ordu bölgesinde bir sorun olup olmadığını sormasına rağmen 'basit bir problem' varmış gibi lanse ettiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

“Dönemin Van Jandarma Asayiş Komutanı İsmail Metin Temel’in telefonda, ‘Darbe karşıtı bildiri yayınlayalım’ dediği, kabul etmesine rağmen zamanında yayınlamadığı, bu şekilde FETÖ/PDY üyesi olmamasına rağmen darbe teşebbüsünde aktif rol oynayanların etkisiz hale getirilmesi için zamanında etkin karar vermediği, böylelikle sanıkları engellemeyerek suça yardım mahiyetinde hareketlerde bulunduğu kanaatine varılmıştır.”

Sanıklara verilen cezalar

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçuna yardımdan 15 yıl hapis cezası verilirken, eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ise beraat ettirmişti.

Mahkeme heyeti, dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı tuğgeneral Zeki Karataş, eski albaylar Bahadır Erdemli, Erkan Varol, Mustafa Özkan ve Tayfun Tuna, eski yarbaylar Ahmet Üçbudak ve İsmail Akın, eski binbaşılar Eyüp Kök, Metin Çivilibal, Tuncay Öztürk ve İbrahim Dede ile eski yüzbaşı Kemal Keskin'e "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski albay Mehmet Ergün ve üsteğmen Hüseyin Çakıcı'ya ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Heyet, ayrıca İbrahim Dede'ye, 15 Temmuz Gazisi Enes Gün'ü yaralamaya yönelik eyleminden dolayı 24 yıl, eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ile kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş'a da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmıştı.

Davada, tutuklu yargılanan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da aralarında yer aldığı 57 sanık ise beraat etmişti.