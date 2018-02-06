Mahkemenin 2 kez serbest bıraktığı IŞİD sanığına savcı 27 yıla kadar hapis istedi

Diyarbakır’da, 26 Ekim 2015 tarihinde IŞİD’in hücre evlerine düzenlenen, 7 teröristin öldürüldüğü, 2 polisin şehit olduğu operasyondan sonra tutuklanan Diyarbakır IŞİD emiri olduğu ileri sürülen N.T. mahkemece serbest bırakılmasının ardından Savcılık şimdi sanğın 27yıl hapsini istiyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Diyarbakır'daki operasyon sonrasında haklarında dava açılan 18 sanıkla ilgili savcı mütalaayı mahkemeye sundu. 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen mütalaada, 5 sanığın beraatine karar verilmesi, aralarında IŞİD’in “Diyarbakır bölge emiri” olduğu iddia edilen N.T.’nin de bulunduğu 13 sanığın ise 8 ile 27 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. N.T., 20 Haziran 2017 tarihindeki duruşmada tahliye edilmiş, Aralık ayında yeniden tutuklanmış ve 28 Aralık günü görülen duruşmada bir kez daha tahliye edilmişti. 2015’ten bu yana yaşananlar şöyle gelişti:

İçeride sanık kalmadı

-Operasyonda ele geçirilen ve tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma”, “tehlikeli madde bulundurma” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından 15’er yıldan 37’şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

-16’sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Davanın 25 Ekim 2016’da görülen duruşmasında 12 sanık ve 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise 1 sanık tahliye edildi. 20 Haziran 2017 günü yapılan duruşmada da aralarında IŞİD’in “Diyarbakır bölge emiri olduğu iddia edilen N.T.’nin de bulunduğu 3 sanık tahliye edilirken, dosyada tutuklu sanıkların tümü serbest bırakılmış oldu.

"Kuvvetli suç şüphesi var"

-Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD’in Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutuklanmasını istedi. Savcılığın talebini yerinde gören Mahkeme, N.T.’nin yeniden tutuklanmasına karar verdi.

-Davanın 28 Aralık 2017’de görülen son duruşmasında ise N.T. bir kez daha tahliye edildi.

-Savcı, yargılamaya ilişkin mütalaasını hazırlayarak 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklar J.D., B.Y., A.S., V.Ö. ve M.E.’nin “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmak” ve “resmi evrakta sahtecilik” suçlarından beraatleri talep edildi. 8 sanık hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcılık, IŞİD’in Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. ve C.E.’nin ise “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet‘ suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık, sanıklardan M.İ.’nin 22.5, İ.Ç.’nin 8 ve M.D.’nin ise 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hücre evini kardeşi tutmuş!

Ceza istenen sanıkların kendi aralarında birçok telefon görüşmesi yaptığının belirtildiği mütalaada, 13 sanığın IŞİD terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçunu işlediği kaydedildi. IŞİD’in bölge emiri olduğu iddia edilen N.T.’nin kardeşi O.T.’nin aracında “gizlilik‘ konulu bir örgütsel döküman ele geçirildiğini belirten savcı, bu döküman ile örgütün hücre evinde ele geçirilen eğitim notlarının içeriğinin aynı olduğunu kaydetti. Sanık O.T.’nin çatışma çıkan hücre evinin kira sözleşmesini imzaladığını belirten savcı, tape kayıtlarında söz edilen bir Kaleşnikof marka silahın da bu sanığa ait olduğuna dikkat çekti.

Diyarbakır Barosu eski başkanı: Aynı mahkeme vekil tutukluyor

IŞİD emiri olduğu iddia edilen N.T ve IŞİD sanıkların tutuksuz yargılanmasını Cumhuriyet gazetesine değerlendiren Diyarbakır Barosu eski başkanlarından avukat Mehmet Emin Aktar, “Bu olayda, tutuksuz yargılama kararı veren bu mahkemelerin başka dosyalarda aynı gerekçeyi gözardı ederek tutukluluğun sürmesine karar verdiğini görüyoruz. Böylece uzun süreli tutuklulukla süren yargılamalar ortaya çıkıyor. Milletvekili yargılamaları göre, gazeteciler gibi, hak savunucuları gibi. Nitekim milletvekili yargılamalarında, IŞİD emirini tahliye eden aynı mahkemenin, milletvekilinin tutuklu yargılanmasına karar verdiğini ve tahliye talebini reddettiğini görüyoruz. Mahkeme tutumunu mevcut iktidara tehdit veya karşıtlık ya da onun açısından yorumluyor. Bu bakımdan dikkat çeken bir çifte standart ortaya çıkıyor. Ayrıca mahkemenin tarafsızlığı açısından da kuşku doğuruyor” diye konuştu.

İnsan kaçakçısından korkunç itiraf: 50 IŞİD’ciyi Türkiye’ye soktum

İnsan kaçakçısı Ebu Ömer, Türkiye’ye kaçırdığı yaklaşık 50 IŞİD üyesinin çoğunun kadın kılığına girdiğini öne sürdü. New York Times (NYT) gazetesi, Suriye ile Türkiye arasında insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen Ebu Ömer isimli bir kişiyle yaptıkları görüşmeyi yayımladı. “Türkiye’ye yaklaşık 50 IŞİD savaşçısını soktum” diyen Ebu Ömer, bu kişiler arasında Suriyelilerin de, yabancı savaşçıların da bulunduğunu söyledi. Ebu Ömer, Türkiye’ye girenlerin sınır güvenliğine yakalanmamak için genellikle kadın kılığına girdiklerini de öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Onları gördüğümde çok şaşırdım. Havalı giysiler, klasik kot pantolonlar giyiyorlar. Birçoğu kolye takıyor, kimliklerini olabildiğince gizlemeye çalışıyordu. Pasaportlarını botlarına saklıyorlardı. Tamamen traş olmuşlardı; IŞİD’ci olduklarını tahmin edemezdiniz. Birkaç sözcük dışında Arapça da konuşmuyorlardı.”

Türkiye’de eylem yapacak

Savcılık mütaalasında serbest bırakılan ve IŞİD’in Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. ile ilgili ayrıntılı değerlendirme yapıldı. N.T’nin alalade bir örgüt sempatizzanı değil, eğitim almış ve ölüm eylemleri yapmaya hazırlanan bir terörist olduğu vurgulandı. Örgütün operasyon yapılan 2 hücre evinde sanığın parmak izinin tespit edildiğini belirten savcı, N.T.’nin evinde yapılan aramada özel yapım bel korsesi ele geçirildiğini ve N.T. ve M.D.’nin uzun namlulu silahlara ilişkin konuşmalarının tespit edildiğini hatırlattı. Zeynep Demir isimli tanığın, N.T.’nin Suriye’de bomba eğitimi aldığını ve Türkiye’de eylem yapacağını söylediğini belirten savcı, sanığın aracında yapılan aramada tabanca ve 27 fişek ele geçirildiğini kaydetti.