Mahkemeler açıldı, konkordatolar hızlandı

Pandemi nedeniyle tatil edilen mahkemeler yeniden çalışmaya başlayınca konkordato ve iflas açıklamaları da hız kazandı. Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam’ın verdiği bilgiye göre mahkemelerin yeniden açıldığı 15 Haziran tarihinden Temmuz sonuna kadar geçen 1.5 aylık sürede 57 yeni konkordato tasdik kararı alındı. Aynı süre içerisinde mahkemeler 38 yeni şirket için iflas kararı verdi.

Bu yıl 15 Haziran’a kadar 100 konkordato tasdik kararı verilmişken, 1.5 ayda verilen 57 yeni kararla birlikte temmuz sonu rakamı 157’ye çıktı. Aynı sürede iflas açıklaması sayısı da 271’den 309’a yükseldi.

Bu yıl konkordato ve iflas açıklamalarının artmaya devam etmesinin beklendiğini, önümüzdeki yıl ise hızlanacağı tahminlerinin yapıldığını belirten Erdal Sağlam, “Yaşanan ağır ekonomik koşullar nedeniyle, konkordato sürecini başarıyla tamamlayabilecek şirket sayısının daha az olacağı, bunun da iflas açıklamalarını artıracağı bekleniyor" dedi.