Mahkemeden 'zorunlu bağış'a onay çıktı!

Her kayıt döneminde gündeme gelen zorunlu bağış uygulamasında, mahkeme okul yöneticilerinden yana karar verdi. Üstelik, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yargı giderleri için bağış toplayan okulun müdürüne 673 TL ödemesine de karar verdi.

CNN TÜRK'ten Betül Kotan'ın haberine göre; Afyonkarahisar'da bir okul müdürü, zorunlu bağış aldığı gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma sonucunda aldığı cezanın iptali için idare mahkemesine başvurdu. Mahkeme cezanın iptaline karar verdi.

‘Bakanlık genelge yayınlamıştı’

Ömer Dinçer, göreve gelir gelmez bir genelge yayınlamış, zorunlu bağış toplayan okul müdürleri hakkında soruşturma açılacağını açıklamıştı. Ve o açıklamanın hemen ardından 5 bin 455 okulda çalışma başlatıldı.

Yıllardır çözülemeyen zorunlu bağış sorunuyla mücadele için yeni bir yöntem denendi. Okul aile birliklerinin hesapları tek tek incelendi. Açılan soruşturmalar soncunda da 3 bin 619 okul yöneticisine ihtar, maaş kesimi, uyarma, kınama gibi cezalar verildi. Kayıt parası ve diploma ücreti altında zorunlu bağış topladıkları gerekçesiyle.

‘Zorla bağış yok’ dedi

Ve ceza alan okul müdürlerinden biri Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'ne başvurarak aldığı ihtar cezasının iptalini istedi. Sadece gönüllü bağışların kabul edildiğini, zorla bağış almanın söz konusu olmadığını savundu. Dava dilekçesinde bir de okulun acil ihtiyaçlarına dikkat çekti. Diploma harçlarının da okul aile birliğini bağış toplamaya zorladığını vurguladı.

Mahkeme masrafları müdürü ödencek

Mahkeme, davayı görüştü. Oy çokluğu ile cezanın iptaline karar verdi. Zorla bağış alındığına dair şikayet dilekçesinin olmadığı, bağışların gönüllülük esasıyla okul aile birliğince toplandığı gerekçesiyle okul müdürünün bağış toplamasının hukuka aykırı olmadığı belirtildi. Hatta bakanlığa bir de hesap çıkarıldı. 673 liralık mahkeme ve yargı giderlerinin dava açan okul müdürüne ödenmesi istendi.