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Spor

Mahkemeden Yıldırım Demirören'e kötü haber

Beşiktaş'ın 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulundaki ibra iptal edildi

15 Aralık 2015 13:32

Beşiktaş Kulübü'nün 2008 yılında yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunun ibrası, mahkeme kararıyla iptal edildi.

İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Beşiktaş Kulübü'nün 24 Şubat 2008 tarihinde yapılan yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısında alınan yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrasının iptaline ilişkin açılan davayı kabul etti. Mahkeme, Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına ilişkin kararları iptal etti. 

Bu karardan sonra Beşiktaş Kulübü'nün yapılacak ilk genel kurulunda, Başkan Fikret Orman, bu kararı kongre üyelerinin oylarına sunacak. Lehte bir karar çıktığı takdirde, Beşiktaş'ın dönem yöneticilerinden alacakların tahsili yeniden gündeme gelecek.

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