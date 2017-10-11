Mahkemeden Torunlar'e ret

Mall of İstanbul Projesi'nin yapımı sırasında arazi sahiplerinin arsaları okul yapılacak diye TOKİ tarafından ucuza alınmıştı. Daha sonra Torunlar'a devredilip okul alanına kule dikildiğini gören arazi sahipeleri, tapu iptali ve tazminat davası açmışlardı. Mahkemenin keşif kararına itiraz eden Torunlar'ın bu talebinin reddedildiği öğrenildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Torunlar GYO’nun yürüttüğü Mall of İstanbul Projesi’nin yapıldığı alanın bitişiğindeki özel mülkiyete ait 300 dönümlük arazinin okul alanına çevrilmesi sonrasında satışa zorlanan ve TOKİ tarafından pazarlık yapılarak alınıp Torunlar GYO’ya devredilen arazi sahiplerinin açtığı tapu iptal ve tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süre hâkim atanmayan mahkemenin 21.09.2017 tarihinde yapılan duruşmada arazide keşif yapılması kararına itiraz eden Torunlar GYO’nun talebi mahkemece reddedildi.

Kanuna aykırı

Arazi sahipleri Erdoğan Durmuş ve yakınları tarafından açılan tapu iptal ve tescil davasında Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 21.09.2017 tarihli duruşmada alınan ara kararda arazide keşif yapılması istenmişti. Torunlar GYO’nun bu karardan 5 gün sonra ara karardan dönülmesi talebi 27.09.2017 günkü duruşmada reddedildi. Torunlar GYO’nun vekili avukat Menderes Dereli’nin verdiği dilekçede, Yargıtay’ın bozma kararına uyup uymama konusunda mahkemenin taraflara sormadan hüküm vermesinin ve keşif kararı alınmasının kanuna aykırı olduğunu öne sürdü. Mahkeme tarafından öncelikle, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulup uyulmayacağı konusunda bir karar verilmesini talep eden davalı Torunlar’ın avukatı, 21.09.2017 günkü duruşmada verilen ara karar ile verilen keşif kararından dönülmesini istedi. Ancak mahkeme, Torunlar’ın bu talebine karşılık 5 gün sonraki duruşmada, taraflara duruşma gününün bildirildiğini, duruşmada bozma ilamı doğrultusunda esasa yönelik işlem yapılmış olduğunu ve bu itibarla bozmaya zımmen uyulmuş olduğunu belirterek Torunlar’ın ara karardan rücu talebinin reddi yönünde karar verdi.