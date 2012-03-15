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Mahkemeden Şükür'ün yorumculuğuna onay

Hakan Şükür’ün, Lig TV’de yorumculuk yapması üzerine TBMM’de başlayan tartışma yargıya da taşındı

15 Mart 2012 14:25

 

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün “Kamuda değil özelde çalışabilir” diyerek Lig TV'de yorumculuk yapmasının önünde herhangi bir engel olmadığını açıkladı.

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür’ün, Lig TV’de yorumculuk yapması üzerine TBMM’de başlayan tartışma yargıya da taşındı.

TBMM Başkanlığı’ndan sonra yargı da Şükür’ün, yorumculuk yapmasının yasaya aykırı olmadığı sonucuna vardı. Mustafa Gürmeriç adlı vatandaşın yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Kamuda değil özelde çalışabilir” diyerek, takipsizlik kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Nuri Yiğit, takipsizlik kararının gerekçesinde, “Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler hem Anayasa tarafından maddeleriyle, hem de özel kanunlarda da belirtilmiştir.

İlgili yasada milletvekili seçilen kişinin aynı anda kamu kuruluşlarında çalışamayacağı belirtilmiştir” dedi.

Şükür’ün daha önce TRT’de Stadyum programında yorumculuk yaparak aylık 56 bin TL maaş aldığı da takipsizlik kararına yansıdı.

 

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