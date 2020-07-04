Mahkemeden sokağa çıkma yasağı kararı: Polis ceza kesemez

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre mahkeme, bir vatandaşa polis tarafından kesilen 789 liralık para cezasını, “idari yaptırım kararının ancak mülki amir tarafından verilebileceği, polis tarafından yalnızca ihlale ilişkin tespit tutanağı tutulabileceği” gerekçesiyle iptal etti.

Polis ceza kesip eve gönderdi

Adana'da bir vatandaş, Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mayıs günü ülke genelinde akşam saat 17.00'den sonra uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi markete giderek alışveriş yapmak istedi. Ancak polis tarafından çevrilen vatandaş, 789 lira idari para cezası kesilerek, evine gönderildi. Bunun üzerine vatandaş, avukatı Mahmut Akgül aracılığıyla söz konusu idari para cezasına itiraz etti.

Yetki mülki amirde

İtirazı değerlendiren Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği de emsal niteliğinde bir karar vererek, idari para cezasının iptaline hükmetti. Mahkemenin kararında, Umum Hıfzısıhha Kanunu’na göre idari para cezalarının mülki amir tarafından verileceğinin hükme bağlandığı anımsatıldı.

İllerde vali, ilçelerde ise kaymakam devleti temsil eden en yüksek kamu görevlileri olarak görev yapıyor. Yani mahkeme kararına göre; polis, “sokağa çıkma ya da maske takmama yasağı gibi salgın sürecinde toplum sağlığını tehlikeye atan bir vatandaşın” yasaya aykırı eylemini tutanakla tespit edecek, ceza ise valilik ya da kaymakamlık tarafından kesilecek.



Kararda, “bu kanunun ihlali durumunda kolluk görevlilerinin ancak ihlal tespit tutanağı tutabileceği, itiraz konusu yaptırım kararının ise kolluk tarafından verildiğinin anlaşıldığı, bu nedenle yaptırım kararının hukuka aykırı olduğu” belirtildi.

Kararı değerlendiren Avukat Mahmut Akgül, “Karar emsal niteliğinde olup sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu ve buna benzer idari para cezalarında kolluğun keyfi uygulama yapamayacağına ilişkindir. Mahkeme yerinde bir kararla salgın süresince polis tarafından kesilen cezaların hukuki olmadığını ortaya koymuştur“ dedi.