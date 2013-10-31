Mahkemeden şaşırtan karar: Kitabın bazı sayfaları sakıncalı, parçalayın!

Sincan İnfaz Hâkimliği, mahkûmlara gönderilen bir kitabın bazı bölümlerini sakıncalı bulunca parçalanıp ayıklandıktan sonra teslim edilmesine karar verdi.

Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 14 mahkûma yakınları, kitapçılarda satışı serbest olan “Bütün Acıların Hesabını Sormak İçin Sınıf Kini” isimli kitabı gönderdi. Cezaevi Eğitim Kurulu söz konusu kitabı incelemeye aldı. Kitap hakkında herhangi bir toplatma ve yasaklama kararı olmadığı tespit edildi. Ancak kurul incelemesine devam etmeye karar verdi.

Radikal’den Mesut Hasan Benli’nin haberine göre kurul, incelemesinin sonucunda söz konusu kitabının 71, 72 ve 73 sayfalarında, “Yürüyüş Dergisi’nin” 297. sayısından alıntılar olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede derginin bu sayısı için Erzurum 1 Nolu Hakimliği tarafından 21 Mayıs 2013 tarihinde “toplatılma ve dağıtımın yasaklanmasına” ilişkin karar olduğu tespit edildi. Kitabın ilerleyen sayfalarında, 91, 92 ve 93. sayfalarında da “Halkın Gerçeği” isimli derginin 18. sayısından alındığı fark edildi. Derginin bu sayısı için de Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 17 Ocak 2012 tarihli yasak kararı olduğu belirlendi.

‘Tamamı sakıncalı’

Komisyon yine kitabın 97, 98 ve 99. sayfalarında “Yürüyüş Dergisinin” 302 nolu sayısından alıntılar olduğu ve bu sayı hakkında Ankara 12 Asliye Mahkemesince tarafından verilen yasaklama kararı olduğunu tespit etti.

Eğitim Kurulu, söz konusu kitabın bazı sayfaları hakkında, “toplatma ve yasaklama kararı bulunduğu” tespiti yaptıktan sonra, “Ayrıca nefret söylemleri içererek şiddet çağrısı yaptığından, söz konusu yayının adı geçen tutuklu, hükümlü ve hüküm özlü ve hükümlülere verilememesine karar verilmiştir” denildi.

Karar: Kitabın parçalanmasına

Mahkumlar söz konusu karara Sincan İnfaz Hakimliği nezdinde itiraz da bulundu. İnfaz Hakimliği, önüne gelen dosyada tuhaf bir karara imza attı. Hakim, kitabın parçalanarak, yasak bölümün ayıklandıktan sonra mahkumlara verilmesine karar verdi.

Kararda, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere verilecek yayınlar hakkında mahkemece verilen bir yasak kararının bulunmaması gerektiği, hatırlatılarak şöyle denildi: “Bununla birlikte şikayete konu yayın hakkından doğrudan bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Yasaklama kararına konu bir yayından alınan kısım, karara konu yayının bir bölümünde kullanılmıştır. Bu durumda yasaklamaya konu olan kitaptan alınan yazının olduğu sayfaların çıkartıldıktan sonra muhatabına verilmesi gerekirken, yayının tamamının verilememesi ölçülü bir uygulama olmayıp yasanın amacına ve hakkın özüne aykırıdır. Bu sebeple şikayetlerin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir.”

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