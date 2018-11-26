Mahkemeden Reina yıkıldıktan 1,5 sene sonra keşif kararı

39 kişinin öldüğü Reina saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda mahkeme, bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. Ancak Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina saldırıdan kısa süre sonra yıkılmıştı. Çakmak Ailesi, “Reina yıkıldı, ortada bir şey kalmadı” tepkisi gösterdi.

Fırat Alkaç'ın Hürriyet'teki haberine göre, terör örgütü IŞİD'in 2017'nin ilk dakikalarında düzenlediği silahlı saldırıda Reina'nın güvenlik görevlisi Fatih Çakmak dahil 39 kişi can verdi. Çakmak ailesi, oğullarının ölümüyle maddi destekten yoksun kaldıkları gerekçesiyle Reina'nın işletmecisine 201 bin liralık dava açtı. Reina'nın gerekli önlemleri almadığını iddia eden aile kusur raporu hazırlaması için bilirkişi istedi.

Fatih Çakmak'ın kardeşi Erkan Çakmak, "Bilirkişi nereye gidip inceleme yapacak? Reina'nın bütün çalışanları işten çıkarıldı. Kime ulaşıp rapor hazırlayacak?" diyerek duruma tepki gösterdi.