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Mahkemeden polise: Tutuksuz sanık Eruygur'u getirin

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmaları tamamlamak için tutuksuz sanıkların duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazdı.

14 Haziran 2012 09:13

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmaları tamamlamak için tutuksuz sanıkların duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazdı.

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın da aralarında bulunduğu 64’ü tutuklu 260 sanıklı ”Ergenekon” davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, savunmaları tamamlamak için tutuksuz sanıkların duruşmada hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazdı

Buna göne mahkeme, davanın tutuksuz sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur’un 21 Haziran’da yapılacak duruşmada bulunmasını kararlaştırdı.

Mahkeme bu kapsamda, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak, Eruygur’un duruşmada hazır edilmesini istedi.

Ergenekon kapsamında açılan ikinci iddianamenin sanıklarından olan Eruygur, 1 Temmuz 2008’de tutuklanmıştı.  Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde 2008 yılının eylül ayında düşerek beyin kanaması geçiren Eruygur, mahkemece tahliye edilmişti.

 

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