T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkemeden "Pera" markasına ihtiyati tedbir kararı

Fine Otelcilik, "Pera" markasının kendi adına tescilli olduğu gerekçesiyle Misbah Muhayyeş Vakfı'na karşı dava açtı

16 Mart 2018 10:48

Rixos Pera'nın işletmecisi Fine Otelcilik, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğu gerekçesiyle marka tecavüzü ve haksız rekabetin önlenmesi davası açan Misbah Muhayyeş Vakfı’na karşı dava açtı. Mahkeme, “Pera” markasına dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir koydu.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre Misbah Muhayyeş Vakfı, “Pera” markasının kendi adına tescilli olduğunu belirterek Fine Otel, Turizm İşletmecilik A.Ş. tarafından “Rixos Pera İstanbul” adı altında işletilmekte olan otel ad ve unvanında “Pera” ibaresinin kullanılmasının durdurulması için İstanbul 2. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmış ve “Pera” adının kullanılmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Mahkeme, ihtiyati tedbir talebini kabul etmemişti.

Fine Otelcilik de “Pera” markasının hükümsüzlüğü için karşı hamle yaparak Misbah Muhayyeş Vakfı’na İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde vakıf adına tescilli “Pera” markasının hükümsüzlüğü, sicilden terkini ve “Pera” markasının üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için dava açtı. Rixos’un talebini kabul eden mahkeme, dava sonuçlanıncaya kadar “Pera” markasına ihtiyati tedbir koydu.

Pera markasının hükümsüz kılınması gerektiğini belirten Fine Otelcilik, Pera’nın Bizans döneminden bugüne Beyoğlu’nda bir semte verilen isim olduğunu tekrarladı. Pera markasının hiçbir şekilde ayırt edici özelliği bulunmadığını ifade eden Fine Otelcilik, ticari anlamda herkes tarafından kullanılan Pera’nın tarihi ve kültürel olarak halka mal olduğunu, kamuyu ilgilendirdiğini, bir kişi ya da kurumun eline bırakılamayacağını dile getirdi.

Misbah Muhayyeş Vakfı ve Fine Otelcilik’in iki ayrı mahkemede açtığı davalar devam ediyor.

ETİKETLER

pera palasBeyoğluRixos peradavamarka davası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24