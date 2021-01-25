Mahkemeden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü'ne ret

Bölge İdare Mahkemesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’nin kendini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema- Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne atamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İnci’nin aleyhine karar vererek merkeze kendisini değil, merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere Sinema- TV Bölümü öğretim elemanlarından birisini ataması gerektiğini tebliğ ederek işlemi iptal etti. Mahkeme kararına uymayan İnci’nin, senato kararıyla merkez yönetmeliğini değiştirerek söz konusu makama bölüm dışından bir öğretim görevlisini atadığı öne sürüldü.

Rektör İnci, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği işlemin iptali kararına da itiraz hakkını kullanarak konuyu istinaf mahkemesine taşıdı. İnci’nin itirazını değerlendiren Bölge İdare Mahkemesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların bir önceki mahkemenin verdiği “işlemin iptali” kararını kaldıracak nitelikte bulmadığını belirterek İnci’nin istinaf başvurusunu oybirliği ile reddetti.