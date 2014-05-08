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Mahkemeden Meclis'e: Fezlekeleri neden okutmadın?

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekelerin Meclis'te okutulmamasına ilişkin mahkemeye başvurdu

08 Mayıs 2014 16:53

Ankara 11. İdare Mahkemesi 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekelerin okutulmamasına ilişkin TBMM Başkanlığı’ndan savunma istedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Parlamento'ya gönderilen fezlekelerin incelenmesine izin verilmediği için mahkemeye başvurdu.

Konuya ilişkin konuşan Vural, "Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne başvurdum. Gereğini görüştü, davayı kabul ederek idareden savunma istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İdare Mahkemesi'ne 30 gün içinde savunma hazırlaması gerekmektedir." dedi.

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