Mahkemeden Meclis'e: Fezlekeleri neden okutmadın?

Ankara 11. İdare Mahkemesi 17 Aralık soruşturması kapsamında hazırlanan fezlekelerin okutulmamasına ilişkin TBMM Başkanlığı’ndan savunma istedi.
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Parlamento'ya gönderilen fezlekelerin incelenmesine izin verilmediği için mahkemeye başvurdu.
Konuya ilişkin konuşan Vural, "Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne başvurdum. Gereğini görüştü, davayı kabul ederek idareden savunma istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İdare Mahkemesi'ne 30 gün içinde savunma hazırlaması gerekmektedir." dedi.