Mahkemeden kanser hastaları için 'akıllı ilaç' kararı

İstinaf Mahkemesi, 'akıllı ilaç’ olarak ‘Tecentriq’in kanser hastasına bedelsiz olarak verilmesini reddeden yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre dava dosyasına göre Mehmet Karataş’a 19 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Karataş’a dört seans kemoterapi yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. Tümörde küçülme olmaması ve yenik kemik metastazı oluşması sebebiyle halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen ‘Tecentriq’ (Atezolizumab) adlı ilaç reçete edildi. Karataş, ilacın SGK tarafından karşılanmasını istedi.