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Mahkemeden kanser hastaları için 'akıllı ilaç' kararı

Tecentriq’in kanser hastasına bedelsiz olarak verilmesini reddeden yerel mahkeme kararı kaldırıldı

28 Ocak 2020 10:21

İstinaf Mahkemesi, 'akıllı ilaç’ olarak ‘Tecentriq’in kanser hastasına bedelsiz olarak verilmesini reddeden yerel mahkeme kararını kaldırdı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre dava dosyasına göre Mehmet Karataş’a 19 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri teşhisi konuldu. Karataş’a dört seans kemoterapi yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. Tümörde küçülme olmaması ve yenik kemik metastazı oluşması sebebiyle halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen ‘Tecentriq’ (Atezolizumab) adlı ilaç reçete edildi. Karataş, ilacın SGK tarafından karşılanmasını istedi.

Ancak SGK, Sağlıkta Uygulama Tebliği Sosyal (SUT) ve/veya ekli listelerde yer almadığı gerekçesi ile talebi kabul etmedi. Karataş’ın avukatları Ankara 5. İş Mahkemesi’ne dava açarak, tedbir talebinde bulundu. Ankara 5. İş Mahkemesi bu talebi reddetti. Karataş’ın avukatları, yerel mahkemenin kararı için İstinaf başvurusunda bulundu. İstinaf talebini görüşen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, 22 Ocak tarihli kararında, birçok yerel mahkemenin benzer davalarda tedbir kararına hükmettiği hatırlatmasında bulunarak, Ankara 5. İş Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verdi.

 

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