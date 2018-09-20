Mahkemeden Galatasaray Adası kararı

Mahkeme, İstanbul Boğazı'nın tek adası olan ve kamuoyunda Galatasaray Adası olarak bilinen ve kullanım hakkı kulüpte olan Kuruçeşme Adası'nın Maliye Hazinesi'ne ait olduğuna hükmetti.

Galatasaray Adası olarak da bilinen adanın miras yoluyla sahipleri olduğunu iddia eden 5 ismin Maliye Hazinesi'ne karşı açtığı tazminat davasını mahkeme "aktif taraf sıfatı yokluğu" gerekçesiyle reddetti.

Mahkemenin bu kararıyla üst kullanım hakkı Galatasaray Kulübü'nde olan adanın sahibinin Maliye Hazinesi olduğu tescillenmiş oldu.

Anneden miras kaldı

İstanbul'un en köklü ailelerinden biri olan Frankopolos Ailesi'ne mensup Elpida Frankopolos'a, annesi Despina'dan Kuruçeşme Adası'nın yarısı miras kaldı. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak uzun yıllar avukatlık yapan Elpida Frankopolos, adanın 16 bin 453 metrekare alanı kapsayan 2 parseline hissedar oldu. Frankopoloslar'ın 1980 yılına kadar balık avlama, avlanan balıkların işlenmesi, satışa sunulması ve bu amaçla liman olarak kullandığı adadaki söz konusu hisse, 1980 yılında mahkeme kararıyla Elpida Francopolos adına 'balık tutma alanı'olarak tescil edildi. Mahkeme kararında, adanın işletilmesi ve kiraya verilmesi hakkı ile taş volisi (balık tutulması) hakkını hissesi oranında süresiz Elpida Francopolos'a verdi. (DHA)