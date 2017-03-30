Mahkemeden, Erdoğan'ın 'Demirtaş' talebine onay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davaya 'müşteki' olarak kabul edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği' iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hasta olduğu gerekçesiyle katılmadı.

Demirtaş'ın hastaneye götürülme görüntüleri

Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı...

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle yasama sorumsuzluğu bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim yargılanamaz. Çünkü benzer düşünce açıklamalarını iki kez Meclis'te yapmıştır. Bu davanın açılması için Adalet Bakanlığı izin vermiştir. Bizce bu yargılamada hukuka uygun yargılama şartları yoktur. Çünkü Adalet Bakanlığı müsteşarının ihbar etmesi ile dava açılmıştır. İhbar eden de yargılama izni veren de aynı makamdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın şikayetçi olduğu bir dosyada yargılama izni vermesi ayıptır, hukuksuzdur" dedi.



Mahkeme, avukatının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle, müşteki sıfatıyla davaya kabul edilmesine hükmetti. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'a bildirilmesine karar veren mahkeme, Demirtaş'ın 2 ayrı tarihte HDP grup toplantılarında yaptığı konuşmaların kaydının TBMM'den istenmesine hükmetti.

Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alındığı anlar