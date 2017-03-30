T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkemeden, Erdoğan'ın 'Demirtaş' talebine onay

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunuyor

30 Mart 2017 21:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davaya 'müşteki' olarak kabul edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği' iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Diyarbakır 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hasta olduğu gerekçesiyle katılmadı. 

Demirtaş'ın hastaneye götürülme görüntüleri

Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı...

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle yasama sorumsuzluğu bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim yargılanamaz. Çünkü benzer düşünce açıklamalarını iki kez Meclis'te yapmıştır. Bu davanın açılması için Adalet Bakanlığı izin vermiştir. Bizce bu yargılamada hukuka uygun yargılama şartları yoktur. Çünkü Adalet Bakanlığı müsteşarının ihbar etmesi ile dava açılmıştır. İhbar eden de yargılama izni veren de aynı makamdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın şikayetçi olduğu bir dosyada yargılama izni vermesi ayıptır, hukuksuzdur" dedi.

Mahkeme, avukatının talebi üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle, müşteki sıfatıyla davaya kabul edilmesine hükmetti. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'a bildirilmesine karar veren mahkeme, Demirtaş'ın 2 ayrı tarihte HDP grup toplantılarında yaptığı konuşmaların kaydının TBMM'den istenmesine hükmetti.

Selahattin Demirtaş'ın gözaltına alındığı anlar

ETİKETLER

müştekiTayyip ErdoğanSelahattin DemirtaşMahkemedavaonayMahsuni KaramanHüseyin Aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24