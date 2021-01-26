Mahkemeden emsal niteliğinde karar: Görevden ihraç edilmek emekliliğe engel değil

Ankara 17. İdare Mahkemesi, 15 Temmuz sonrası mesleğinden ihraç edilen bir astsubayın emekliliği hak ettiğine hükmetti. Astsubaya ödenmemiş maaşları faiziyle ödenecek.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, 15 Temmuz sonrasında mesleğinden ihraç edilen bir astsubayın açtığı davada emsal niteliğinde bir karar verdi. Sözcü'den Asuman Aranca imzalı habere göre, mahkeme, astsubayın daha önce yaptığı emeklilik başvurusunun meslekten ihraç edilmiş olması nedeniyle reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Astsubayın emekliliği hak ettiğine karar veren mahkeme, ödenmemiş maaşlarının da faiziyle beraber verilmesine hükmetti.

Davayı açan ve kazanan avukat Mehmet Erkan Akkuş, yaptığı açıklamada, “Yasa kapsamında emeklilik şartlarını tamamlayan kamu görevlisinin her ne sebeple olursa olsun görevinden ihraç edilmesi, emeklilik hakkına halel getiremez. Emeklilik hakkı bir lütuf değil, maaşlardan kesilen primlerin karşılığıdır. Bu durum mahkeme kararıyla tescillendi” dedi.