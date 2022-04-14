Mahkemeden emsal "kanser ilacı" kararı

Asuman ARANCA

Ankara 33. İş Mahkemesi, kanser tedavisi gören bir hastanın kendi imkanlarıyla aldığı ve “hedefe yönelik bir ajan” olarak bilinen Cyramza isimli ilacın ücretinin SGK tarafından geri ödenmesine karar verdi. Ancak kanser hastası kişi mahkemeyi kazandığını göremeden vefat etti. İlaç ücreti ise hasta yakınlarına geri ödendi. Böylece Cyramza isimli ilacın Türkiye’de ücretsiz olmasına ilişkin emsal bir karar çıkmış oldu.

SGK ödemeyi reddetti

Dava dosyasına göre, Mehmet Nuri Soylugil isimli vatandaşa 2018 yılında “az diferansiye karsinom” tanısı konuldu. Hastalığın ilk evresinde uygulanan tedaviden sonuç alınamaması ve kanserin metastaz yapması üzerine Soylugil’e hayatta kalma süresini uzatması amacıyla Cyramza/Ramucirumab isimli hedefe yönelik ilaç tedavisine başlandı.



Ancak emekli bir vatandaş olan Soylugil, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşılamadığı ilacı almakta zorlandı. Soylugil, SGK’ya ilaç ücretinin karşılanması için başvuruda bulundu ancak talep reddedildi.

Devletin yükümlülüğü

Bunun üzerine Soylugil, SGK aleyhine dava açtı ancak yargılamanın devam ettiği sırada hastalığa yenik düşerek vefat etti. Davaya bakan Ankara 33. İş Mahkemesi ise, Cyramza isimli ilacın Türkiye’de ücretsiz olmasına ilişkin emsal niteliğinde bir karar verdi.



Mahkeme, Anayasa’ya göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, devletin herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlü olduğunu belirterek, ilaç bedelinin hastanın mirasçılarına geri ödenmesi gerektiğine hükmetti.

SGK’nın karşılaması gerekir

Mahkeme kararında, davacının hayatını sağlıklı biçimde yürütebilmesi için hekim tarafından tedavisi için gerekli ilacı kullanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Bu husus yaşama hakkı ile doğrudan ilintilidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 22. Maddesi ile ‘Sağlık ve Tıbbi Bakım Hakkı ile geçim sıkıntısı durumunda Güvenlik hakkı’ kabul edilmiştir. Anayasa’da da milletlerarası anlaşmaların bağlayıcılığı düzenlenmiştir. Ancak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hükümlerine başvurmadan bile Anayasa’nın 56. ve 60. Madde hükümleri davacının sağlıklı yaşama ve sosyal güvenlik hakkı kapsamında kullandığı ilaçların bedelinin SGK tarafından karşılanmasını zorunlu kılmaktadır.”

Kararda, Soylugil’in tedavisi boyunca Cyramza isimli ilaç için ödediği toplam 76 bin 652 liralık bedelin kurum tarafından mirasçılarına geri ödenmesine hükmedildi. SGK da ücreti aileye ödedi.